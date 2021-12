Altro che neve, per Capodanno l'anticiclone africano: caldo anomalo e clima primaverile sulle vette

Altro che festività con la neve. Come da previsione le giornate di Natale e Santo Stefano sono state caratterizzate dal grigio e dalla pioggia, caduta abbondante sui rilievi. Le prossime giornate saranno caratterizzate, come informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "dall'avanzamento di un vasto promontorio anticiclonico dal nord Africa, avente caratteristiche particolarmente temperate, e che porterà a condizioni di tempo stabile su tutta la regione e per tutto il periodo considerato".

"Le temperature aumenteranno in modo significativo sui rilievi, dove il buon soleggiamento porterà a valori di molto superiori alle medie climatologiche, mentre in pianura la presenza di strati nebbiosi renderà meno accentuato il rialzo termico", viene spiegato. In pianura nebbie e nubi basse attenueranno l'ascesa termica con valori compresi tra 5°C e 8°C, comunque ben al di sopra della media. In Appennino si respirerà aria da primavera, con punte fino a 18°C nelle vallate, fino a 14°C a 1000 metri e punte di 8°C sul crinale. Temperature che di fatto tenderanno a cancellare rapidamente la neve caduta nei giorni scorsi. Altro che Bianco Natale.

Mappa dalla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo