Forti acquazzoni nel Ravennate: rimane l'allerta 'arancione' per le piene dei fiumi

Viene prolungata a tutta la giornata di giovedì l'allerta nell'entroterra romagnolo per le piene dei fiumi. Un'allerta che sarà 'arancione' per parte del territorio ravennate dove, nella mattinata di mercoledì, si sono verificati acquazzoni e temporali di forte intensità. Per la giornata di giovedì, si legge nell'allerta dell'Agenzia regionale per la sicurezza tettitoriale e la protezione civile, sono previste condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse che potranno essere più intense e localmente a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno le piene già in atto su Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, ma l'attenzione resta alta anche per i corsi d'acqua del Ravennate.