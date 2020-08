Meteo, la Protezione Civile dirama un'allerta per temporali dalla mezzanotte di domenica

La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "si prevedono condizioni di forte instabilità su tutto il territorio regionale che favoriranno

fenomeni convettivi organizzati e persistenti". Lunedì si prevedono condizioni di cielo nuvoloso con addensamenti localmente più compatti sul settore centro-occidentale, in particolare sulla pianura, dove saranno possibili precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio temporalesco. Condizioni di variabilità nella nuvolosità e fenomeni temporaleschi più localizzati e di breve durata in Romagna.



L'allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.