Raffiche di vento e mare in burrasca: allerta meteo sulla costa romagnola

Si annuncia un'Epifania all'insegna del maltempo sulla Romagna, con vento, pioggia e neve in collina. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per mercoledì una allerta "gialla" per vento, stato del mare e criticità costiera. Nel dettaglio, si legge nell'avviso, "è prevista una ventilazione consistente da sud-ovest che, lungo il crinale appenninico centro-occidentale, assumera' intensita' di burrasca moderata (62-74 Km/h), nelle prime ore della giornata".

"Successivamente - prosegue l'informativa - sono previste precipitazioni diffuse che assumeranno carattere nevoso inizialmente a quote superiori ai 1500 metri circa, con quota neve in rapido abbassamento nel corso della giornata. Sul settore centro-occidentale le nevicate saranno di debole-moderata intensità (localmente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve) con accumuli intorno ai 5-15 centimetri per le zone di collina e montagna".

Infine, "nel corso della serata è inoltre previsto un rapido aumento della ventilazione da nord-est con intensita' di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera e zone orientali limitrofe e anche del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.