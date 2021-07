Settimana 'bollente' a causa del garbino. Allerta meteo per temporali e vento

Un lunedì "bollente" quello vissuto dalla provincia di Ravenna dove, a causa del garbino, le temperature hanno reso l'aria incandescente. La colonnina di mercurio è arrivata a segnare 31,5 gradi a mezzogiorno, mentre nella notte le minime non sono scese al di sotto dei 24,7°C.

Secondo le previsioni meteo, questa ondata di caldo africano è destinata ad accompagnare tutta la settimana con temperature "bollenti" a causa dei venti in arrivo dal Nord Africa, che saranno decisamente roventi. Qualche grado in meno lungo le coste, ma afa alle stelle che farà soffrire anche in tarda sera e nella nottata, aumentando la percezione del calore del nostro corpo. Inoltre fino a mercoledì avremo cieli spesso lattiginosi, giallognoli o a tratti nuvolosi, anche per via della sabbia in sospensione richiamata dal deserto, cosa che tra l'altro potrà favorire anche qualche locale breve piovasco o isolato temporale, non certo rinfrescante purtroppo.

Per la giornata di martedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Inoltre sono previsti venti forti da sud-ovest (50-61 Km/h), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Dalla mezzanotte di lunedì alla mezzanotte di martedì è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 74, per temporali e vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.