Alluvione, Farolfi (FdI): "Pulizia dei fiumi mai eseguita. La Regione continua a non rispondere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La pulitura dei fiumi e corsi d'acqua in pianura è importante, soprattutto in considerazione del fatto che non era mai stata eseguita, ma se non si capisce che l'alluvione è venuta 'dall'alto' e cioè dalla montagna, il fango ne è la riprova, rischiamo che alle prime piogge la situazione si ripeta. Devo infatti lamentare che, nonostante le insistenti richieste di intervento da parte dei Comuni collinari per la pulizia dei fiumi e per far tornare nel loro alveo naturale corsi d'acqua e rii, l'Assessorato all'ambiente della Regione Emilia-Romagna non risponde (anche telefonicamente) se non con lettere che rimandano a norme e leggi che nulla hanno a che fare con l'emergenza e che sembrano mirare a scaricare gli oneri su Comuni e privati".

Marta Farolfi - senatrice di Fratelli d'Italia e vicesindaco di Brisighella