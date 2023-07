Degrado, Esposito (FdI): “Così vengono curati i nostri lidi?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

È piuttosto desolante dover sempre richiamare l’amministrazione comunale ad aver maggiormente cura del nostro territorio e a non lasciare che diventi quasi “una giungla urbana” e non solo metaforicamente. L’incapacità di chi è tenuto “contrattualmente” a tener pulita la nostra Città è ormai sotto gli occhi di tutti, tranne di chi invece avrebbe il “dovere” di controllare che pulizia ed altro vengano fatti come si conviene. Purtroppo alle tante passate segnalazioni fatte se ne aggiunge oggi un’altra che riguarda il territorio di Lido Adriano, proprio nel periodo in cui turisti e cittadini frequentano quella località per qualche giorno di meritato riposo. I marciapiedi di Viale Michelangelo a Lido Adriano risultano invasi da erbacce che disturbano il passaggio dei pedoni o di chi voglia sulle panchine là locate, riposarsi.

Si chiede a Sindaco e Assessore competente di sollecitare Azimut o altra affidataria del servizio a procedere immediatamente alla pulizia della zona segnalata; di procedere al controllo dell’intera località balneare per evitare il ripetersi di simili indecenti spettacoli, che certo bene non fanno al nostro turismo; di controllare doverosamente tutte le località balneari per evitare il ripetersi di tali inappropriati “biglietti da visita”. È bene che l’amministrazione comunale tenga sempre a mente che sono i Ravennati a pagare “tutta la baracca” e visto anche l’aumento di TARI e IRPEF comunale sarebbe almeno doveroso che venga loro data una Città libera da sporcizia, erbacce e varie.

Renato Esposito - consigliere comunale Fratelli d’Italia