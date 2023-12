Oltre 10 chili di lana per realizzare gli alberi di Natale "all’uncinetto"

Tre alberi di Natale completamente rivestiti all’uncinetto: questa l'originale iniziativa natalizia che ha sfidato la nebbia e la foschia di questi giorni dando colore alla piazza di Villanova di Bagnacavallo, creando un’atmosfera unica durante l’accensione notturna. Oltre 10 kg di lana per più di 1.000 centrini sono serviti per rivestire le tre grandi strutture, due delle quali raggiungono i 3 metri di altezza. Le installazioni realizzate dalle volontarie di ‘FiliFiori’ con il supporto del gruppo ‘Gente, che posto!’ e del Circolo sociale ‘Il Senato’ saranno visibili nella frazione fino a gennaio.

Tanti sono i progetti e le iniziative dei volontari di Villanova di Bagnacavallo per riqualificare il paese e attirare nuove giovani famiglie che lo scelgono per viverci e crescere i propri bambini. Si guarda già oltre il Natale: per il 2024 sono previsti nuovi murales e tanti eventi per bambini, il più importante tra questi è la Festa degli Aquiloni a primavera.