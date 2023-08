Alluvione, la comunità chiede aiuto per riaprire la strada franata da mesi: "Disposti anche a ripulirla da soli"

Un appello lanciato in un video da condividere per far arrivare la loro richiesta d'aiuto alle istituzioni. A tre mesi dall'alluvione che ha colpito il territorio e, nelle are montane, ha causato centinaia di frane, ci sono ancora zone che vivono situazioni al limite dell'isolamento. Come lungo la strada provinciale 33 che passa anche da Casola Valsenio verso Fontanelice, ai confini con il bolognese. Quattro imprenditori locali, Stefano Colli, Lara Tonelli, Marco e Roberto Ronchini hanno girato un video per mostrare come la provinciale 33, principale via di comunicazione per il territorio, non sia ancora percorribile e costringa chi si sposta a fare percorsi alternativi e molto pericolosi. "Purtroppo la situazione è ancora questa (spiega nel video Stefano mostrando una frana) e quello che ci dicono le istituzioni è che non ci sono fondi per sistemare queste strade e non ci sono i progetti".

"Ma quello che chiediamo - aggiunge - è il vostro aiuto perché questa importantissima strada venga riaperta o che almeno venga dato il permesso a noi che viviamo su queste terre di poter ripulire la strada e poterla riaprire". Colli sottolinea come ci siano tantissime famiglie e decine di aziende "che tutti i giorni mettono a rischio la propria incolumità passando attraverso la strada comunale, conosciuta come Strappo di Pantani o Salita del Cane, che è una strada davvero pericolosissima, strettissima e con delle fortissime pendenze".

La comunità non cerca soldi, ci tengono a sottolineare, ma solo la possibilità di poter percorrere la strada in sicurezza. "Purtroppo l'inverno è alle porte e se quello che ci viene prospettato è l'evacuazione delle nostre famiglie e delle nostre aziende non possiamo restare fermi". L'appello finale è di condividere il video per far sentire la loro voce con le istituzioni e "con tutte le persone che hanno poteri per poter fare qualcosa. Aiutateci affinché questa strada finalmente venga riaperta", conclude Stefano circondato da decine di persone che, con la mano sul cuore, fanno partire un applauso.

L'assessore regionale Corsini: "Ripristino sp 33 in cima alle nostre priorità"

"Ho visto il vostro appello - afferma, anche lui in un video, l'assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini - e vi assicuro che stiamo lavorando insieme alla Città metropolitana di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figluolo per ripristinare nel più breve tempo possibile questa fondamentale strada. Lo faremo con le prime risorse che arriveranno e che stanno arrivando - sottolinea - è in cima alle nostre priorità e quindi vi garantiamo che il nostro impegno è massimo e quanto prima saremo in grado di intervenire per ripristinare la strada che è franata in seguito all'alluvione".

Piccinini (M5S): "La Regione accolga l'appello di cittadini e imprenditori"

Sulla mancata riapertura della provinciale 33 è intervenuto il Movimento 5 stelle, presentando un'interrogazione alla Giunta regionale. Per Silvia Piccinini, capogruppo regionale, il ripristino immediato della strada "sembra impossibile visto che non sono stati a oggi programmati interventi di nessun tipo per la sua riapertura. Uno scenario davvero desolante che ha gettato nello sconforto residenti e imprenditori che da mesi ormai sono costretti a percorrere una strada alternativa molto pericolosa a causa delle pendenze proibitive. Per questo è necessario che si trovi al più presto una soluzione a questo forte disagio”.

Nella sua interrogazione Piccinini ricorda come il ripristino della sp 33 fosse uno degli obiettivi del documento consegnato al generale Figliuolo durante la sua visita nelle zone alluvionate dei giorni scorsi. “I cittadini e gli imprenditori di Fontanelice non possono continuare a essere ostaggio di questa frana. Per questo è necessario che la Regione accolga il loro messaggio di aiuto e metta in campo tutte le risorse necessarie per garantire il ripristino immediato della viabilità e la riapertura in sicurezza della strada provinciale”.