Dopo ‘Il Collegio’ Mattia svela il suo sogno nel cassetto: "Vorrei recitare in film e serie tv"

Si è da poco conclusa la messa in onda della settima stagione de ‘Il Collegio’, il docu-reality trasmesso da Rai2 e prodotto dalla casa di produzione Banijay Italia. Tra i protagonisti dell’ultima edizione, nelle camere del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, c’era anche il 15enne faentino Mattia Camorani a cui abbiamo posto qualche domanda.

Com’è nata la tua partecipazione al programma?

Guardavo il collegio in tv da tempo e mi sarebbe piaciuto partecipare perché mi sembrava una grande esperienza di vita. Così ho compilato la domanda online che mio fratello mi ha inviato e da li è partito tutto.

Come ti sei trovato?

All’interno del Collegio mi sono trovato davvero bene sia con la produzione sia con tutti i miei compagni. Sono tutte persone d’oro con cui ho condiviso momenti unici e speciali.

Che tipo di esperienza ritieni che sia stata 'Il Collegio' nel tuo percorso di crescita?

Il Collegio mi ha messo di fronte a tante persone con realtà differenti dalla mia, e da ognuno di loro ho imparato tanto. Anche stare lontano da casa senza social e senza cellulare mi ha fatto capire l’importanza di ‘fare gruppo’.

Eri mai stato così lontano da casa?

No mai, non per un periodo cosi lungo! Ho fatto tanti viaggi con i miei amici, con la mia famiglia e con la scuola ma sempre con il cellulare per poter sentire i miei familiari.

Che cosa porti con te al ritorno a Faenza?

A Faenza sicuramente porto un esperienza che pagherei per rifare, ma soprattutto delle amicizie sparse in tutta Italia che considero come una seconda famiglia. Ho imparato a vivere le esperienze senza avere sempre il cellulare in mano ed ho imparato ad ascoltare davvero le persone.

Con quali compagni hai legato di più?

I due ragazzi con cui ho legato di più sono Damiano e Davide Cagnes, ma anche con gli altri ragazzi mi sono trovato davvero bene. Invece le ragazze con cui ho legato di più sono Vittoria e Sofia.

Senti ancora qualcuno di loro?

Noi tutti ci sentiamo ogni giorno sul gruppo Whatsapp, ma nel privato mi sento soprattutto con Damiano e Davide Cagnes con cui mi vedo anche spesso.

Hai intenzione di partecipare ad un altro format televisivo in futuro?

Mi piacerebbe molto perché la recitazione fa parte dei miei piani futuri. Tra i miei sogni nel cassetto vorrei fare parte di film e serie tv infatti. In futuro mi impegnerò a portare avanti questa passione.

Sul piano personale vuoi intraprendere qualche progetto o perseguire qualche obiettivo?

Come ho detto la recitazione fa parte dei miei obiettivi principali. Oltre a questo ho però altre passioni che vorrei portare avanti e coltivare: il mondo dei social e degli investimenti come cryptovalute, forex e in generale il mondo dei business online.