Doppio premio per le wedding planner ravennati: "Aiutiamo le coppie a coronare il loro matrimonio"

Appena il tempo di iniziare il nuovo anno, e Sereventi2005 - l'agenzia ravennate di via Paolo Costa, fondata da Anna Rita Marconi e Roberta Carella, che si occupa di wedding planning – ha ricevuto, nell’arco di pochi giorni l’uno dall’altro, due prestigiosi riconoscimenti del settore.

Come già era accaduto nel 2021, la rivista britannica “Weddings & Honeymoons” - riferimento principale per gli sposi, che si occupa anche di destination wedding e permette di pianificare il matrimonio attraverso una mappa con molteplici destinazioni mondiali, tra le quali l'Italia - ha inserito Anna Rita e Roberta nella Gold List Wedding Planner Italiane, rilasciando anche quest’anno il prestigioso certificato di eccellenza.

E anche per il 2022, come già accade fin dal 2015, l’agenzia ravennate ha poi ricevuto ai primi di febbraio il Wedding Awards - nella categoria Wedding Planner - messo in palio da Matrimonio.com, importante portale italiano dedicato alle nozze. Un premio a cui hanno partecipato le oltre 65 mila imprese iscritte al portale, e che riveste un significato particolare viste le modalità di giudizio: si tratta infatti dell’unico riconoscimento del settore assegnato sulla base delle recensioni delle coppie sposatesi nel corso del 2021, e che quindi certifica il gradimento degli sposi rispetto all’operato delle agenzie.

“Siamo molto soddisfatte, si tratta di due premi veramente importanti per noi – sottolineano Anna Rita e Roberta -. Rappresentano varie cose: una conferma della validità del nostro operato e delle scelte che facciamo per aiutare le coppie a coronare il loro giorno più bello; uno stimolo significativo, dopo il faticoso periodo del Covid, per spingerci a lavorare ancora meglio; e un segno di attenzione anche per le location emiliano-romagnole, Ravenna in primo luogo, che cerchiamo di promuovere in Italia e all’estero come destinazioni suggestive per il giorno del matrimonio”.