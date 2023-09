Esce "Durare", il nuovo videoclip di Laura Pausini: "Una sfida al tempo in ogni sua forma"

E' uscito venerdì il videoclip ufficiale di "Durare / Durar", il nuovo singolo di Laura Pausini, che anticipa l’album di inediti Anime Parallele / Almas Paralelas in uscita per Warner Music il 27 ottobre. Prodotto da Maestro e con la regia di YouNuts!, il videoclip di Durare è un racconto che trascende allo scorrere del tempo: è la storia di due persone legate a tal punto che i capitoli della loro storia sfuggono a un ordine lineare. Perché credono, perché si scelgono, perché si chiamano e inventano una vita vivendola nel mentre. Due persone che si conoscono, si desiderano e che vivono un amore che si evolve col tempo, dall’infanzia all’età adulta, in una serie di slittamenti temporali che lasciano trapelare un dubbio costante.

“Volevo che passato presente e futuro si fondessero tanto da non svelare mai se si tratti di una storia già vissuta che ricorda il passato, o di una storia appena iniziata che immagina il suo futuro”, racconta la cantante di Solarolo. “Durare è anche questo, una sfida al tempo in ogni sua forma, credere nella volontà di costruire qualcosa e portarla avanti seriamente, nonostante tutto. Il video è stato girato in Svezia, ho scelto una location particolare, sicuramente romantica, perché facesse da cornice e trasmettesse la magia di ritrovarsi ogni estate nello stesso posto e crescere insieme. È un luogo da film, veramente suggestivo”.

Una dichiarazione d’amore profonda e sentita, Durare, che scandisce il tempo che scorre insieme alle varie tappe della vita. Due vite distinte che tra alti e bassi si incontrano in una unica, la più importante, da durare e da impazzire insieme.