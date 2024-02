Per il quinto anno consecutivo il fotografo ravennate trionfa ai “Wedding Awards”

Per il 5° anno consecutivo il ravennate Marco Baldini è tra i vincitori dei Wedding Awards 2024 di Matrimonio.com, i premi dedicati ai migliori professionisti del matrimonio in Italia. Il portale del settore nuziale ha annunciato infatti i vincitori della 11esima edizione dei Wedding Awards. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento. Marco Baldini è tra i professionisti che hanno vinto i Wedding Awards 2024 per la categoria Fotografia, essendo la sua una delle aziende più raccomandate dalle coppie iscritte su Matrimonio.com. Questi premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell'ultimo anno. In particolare, Marco Baldini Photography ha ricevuto un totale di 86 recensioni sulla sua vetrina online di Matrimonio.com e una valutazione di 5.0 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio. A partire da oggi il premio sarà visibile nella lista stilata dal sito che riconosce il fornitore come vincitore dei Wedding Awards 2024. Questo bollino servirà come indicatore di qualità per le migliaia di coppie che utilizzano Matrimonio.com per selezionare i loro fornitori di nozze.

Vincere un Wedding Award di Matrimonio.com non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo, Vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com, "Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità”. "L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un'enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie". Quest'anno i Wedding Awards sono stati assegnati sulla base di oltre 1 milione di recensioni di coppie. I Wedding Awards comprendono le seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.