È di Faenza l'ambasciatore di uno dei maggiori festival dedicato ai deejay 

Viene da Faenza, con origini croate, l'ambasciatore di una delle più importanti manifestazioni dedicate alla musica e al mondo dei deejay che si svolgerà dal 12 al 14 luglio a Spalato, in Croazia. Josip Grabovac, di origine Croata, è stato da poco nominato rappresentante del festival musicale Ultra Europa. Una rassegna che vedrà esibirsi tutti i più famosi deejay del mondo. Grabovac, con un passato e un presente da talent e social media manager nel settore del fashion, travel e lifestyle, si è affermato negli ultimi anni anche come giornalista di moda e costume e corrispondente nelle principali fashion week, per diverse testate straniere.

Ultra Europe Festival è riconosciuto a livello globale per le scenografie immersive, le ambientazioni e light show. Per il 2024 sono attesi più di 100 mila spettatori, grazie al supporto di partner internazionali, le istituzioni croate e la città di Spalato. Tra i partecipanti musicisti come Alesso, Axwel, Steve Aoki,Fedde Le Grand, Adam Beyer,Afrojack, Carl Cox, Hardwell, Martin Garrix, Timmy Trumpet, Armin van Buuren. Un festival che collega i giovani da tutto il mondo, in particolare dall Italia e promuove una etica del divertimento sano e con controlli severissimi.

"È stata un’emozione grandissima ricevere questo invito direttamente dal Ceo Joe Basic e sua moglie Mandy Basic e di far parte del team di Ultrà Family - commenta Grabovac -. Joe è un grande manager dello spettacolo, in grado di realizzare un evento di queste proporzioni con un assetto organizzativo straordinario e una grande attenzione alla sicurezza, sostenibilità e inclusione”.