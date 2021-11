La passione che diventa un lavoro: nato come magazzino, ora il negozio di Elisa fa consegne in tutta Italia

Trasformare la propria passione in lavoro, giungere a trarre un profitto da un'attività che era partita con uno scopo solamente amatoriale. Si chiama "passion economy" e si stima che, a livello mondiale, questo settore valga 38 miliardi di dollari. A fare il punto su questo trend è SumUp, piattaforma del settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless che, con l’avvicinarsi del Natale, ha selezionato 4 piccoli esercenti d'Italia che assicurano prodotti unici e artigianali e che, grazie agli strumenti digitali, dal POS al negozio online, sono in grado di arrivare ovunque con i loro prodotti. Fra queste realtà, ce ne è anche una della nostra provincia.

Dalla passione per i ferri e per gli esperimenti creativi, nel 2015 è nato “Il Gomitolo dietro l’Angolo”, negozio di Faenza in cui è possibile acquistare lana e attrezzi per maglia e uncinetto, ma anche libri, accessori, riviste di settore, alamari e perline, telai e aghi. Il negozio è la realizzazione del sogno di Elisa Emiliani, 50 anni, che, dopo aver lavorato 20 anni in un'azienda in cui si occupava di sistemi di qualità, ha deciso di licenziarsi e dare vita al suo punto vendita (attualmente in Corso Mazzini 99C): inizialmente utilizzato solo come magazzino e aperto al pubblico in orari non convenzionali (pausa pranzo, serate dopo cena e la giornata del sabato), da luglio 2016 è aperto regolarmente offrendo un luogo in cui gli appassionati possono incontrarsi per sferruzzare insieme.

Con il tempo, Elisa e il suo negozio sono infatti diventati un punto di riferimento - in città e non solo - per l’acquisto di filati e modelli, ma anche per corsi per principianti o a tema: in questi casi, grazie al POS mobileì, Elisa riesce a portare i suoi corsi ovunque assicurando la possibilità di pagare con carta senza problemi. Inoltre, grazie all’e-commerce, riesce a portare i suoi filati in tutta Italia, anche in occasione del Natale: tra le idee regalo spuntano infatti i buoni regalo, oppure i kit già pronti che contengono modello e filato per lavorare.