Su Rai 1 l'ultimo appuntamento con "Le via dell'amicizia" di Riccardo Muti 

L'ultimo atto della rassegna "Le vie dell'Amicizia", organizzato da Ravenna Festival, sarà trasmesso anche quest'anno su Rai 1. Sabato 5 agosto alle 20.20, andrà in onda il concerto ospitato nel Teatro Grande dell’antica Pompei, diretto dal maestro Riccardo Muti. "Le vie dell'Amicizia" è il progetto che anno dopo anno, dal 1997, visita luoghi simbolo della storia antica e contemporanea e invita al dialogo attraverso il linguaggio universale della musica. Nel 2023 la manifestazione ha assecondato la vocazione di Ravenna e del Festival a farsi porta dischiusa fra Occidente e Oriente, con le esibizioni prima al Pala De André, poi a Jerash in Giordania e infine a Pompei.

Nell’anno in cui il Festival ha colto l’occasione del centenario della nascita di Italo Calvino per intitolare la propria XXXIV edizione "Le città invisibili", il filo conduttore del comune passato romano e del patrimonio archeologico lega due città a lungo sepolte (l’una dalla cenere del Vesuvio, l’altra dalle sabbie del deserto) a Ravenna, il cui porto di Classe fu scelto dall’imperatore Augusto per la flotta del Mediterraneo orientale.

Su tutti e tre i palcoscenici la direzione di Muti ha unito l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua, preparato da Antonio Greco, a musicisti giordani nel II atto da Orfeo ed Euridice di Gluck con il controtenore Filippo Mineccia, in “Casta diva” dalla Norma di Bellini con il soprano Monica Conesa e nel Canto del destino di Brahms. A queste pagine si intervallano momenti musicali dal Medio Oriente, affidati agli artisti siriani Mirna Kassis e François Razek-Bitar e alle voci giordane Ady Naber e Zain Awad, completando così l’omaggio allo spirito di fratellanza del popolo giordano, che nell’ultimo decennio ha accolto centinaia di migliaia di profughi, soprattutto dalla Siria.

Il progetto "Le vie dell’Amicizia" è sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; l’appuntamento a Pompei, organizzato grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e con Rai Cultura, è stato interamente finanziato da Caruso, A Belmond Hotel di Ravello.