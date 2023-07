Dalla Romagna al tetto del mondo: a Lido di Savio prima tappa del concorso 'Miss Grand International'

Da Lido di Savio per puntare al sogno Saigon, in Vietnam, dove è in programma a ottobre la finalissima che eleggerà la miss più bella del mondo. Quattoridici ragazze hanno partecipato domenica a Lido di Savio alla prima tappa regionale del concorso 'Miss Grand International' Italia, primo di una serie di appuntamenti che, prima a livello locale poi nazionale, porterà a decretare la rappresentante italiana a uno dei concorsi di bellezza più importanti a livello internazionale.

Coordinate dal cesenate Carmelo Tornatore e dallo staff della sua agenzia, le ragazze sono state ospiti dell’Hotel Classic e del Saint Tropez per due sessioni di scatti tra spiaggia e piscina, fotografate da Alessandro Piscaglia e Renato Rivalta. In serata poi, dopo una pausa all’Hotel Rex, si è svolta la selezione di Miss Grand International Italy, presentata sempre da Carmelo Tornatore al Paramore Cafè del presidente della ProLoco Luca Marozzi.

Le aspiranti miss hanno svolto tre sfilate sul red carpet, al termine delle quali la giuria presieduta da Fabio Zanchini e Tamara Pezzi ha assegnato le fasce alle sette finaliste regionali. Si tratta di Angel Etuss di Bagnacavallo, Federica Cuomo di Cattolica, Hanen Neri di Rimini, Eldana Kabulova di Pesaro, Megan Fabbri di Rimini, Valeria Roncaccioli di Modena e Lucia Rombolà di Milano. La coroncina della più votata è andata sul capo di Giulia Berretti, riminese. La serata è stata animata dal dj Luca Amadori. La prossima tappa del concorso si svolgerà martedì 1 agosto a Cesenatico, a 'La Caveja'.

Miss Grand International dal 2013 ha lanciato una campagna per diffondere un messaggio di pace verso ogni forma di violenza di razza, religione e sesso. Inoltre, aiuta con opere di beneficenza i bambini dei tanti paesi colpiti dalla guerra. E’ entrato nella storia per essere il primo concorso di bellezza internazionale a eleggere durante la pandemia.