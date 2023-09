Da 25 anni creano abiti da sposa su misura: sia amplia la 'sartoria 2.0' aperta da due sorelle

Dalla piccola collezione realizzata per altri negozi, passando per l'apertura della prima bottega artigianale. Fino alla necessità di trasferirsi, ora, in un nuovo spazio più grande vista la crescita dell'attività. Una bella storia imprenditoriale quella di Melissa ed Elisabetta Matteucci, due sorelle sarte che, insieme all'amica Dance Krstevska, da 25 anni realizzano abiti da cerimonia su misura nella loro attività a Bagnacavallo. Insieme, nel 2016, hanno dato vita a "MelissaMatt", un laboratorio stilistico, come la stessa Melissa ama definirlo, dove si occupano di ogni aspetto del confezionamento dell'abito da cerimonia. Un progetto nato come una sfida che ora, per necessità di spazio, cambia sede.

Dal prossimo 23 settembre le tre sarte saranno infatti operative nella nuova sede di via Mazzini. "Lavoriamo insieme da sempre - racconta - e nel 2016, dopo anni in cui realizzavamo abiti per altri commercianti, abbiamo scelto di investire, diventare autonome e provare a creare una nostra nicchia. Abbiamo iniziato in una piccola bottega, a Bagnacavallo, a produrre e vendere le nostre creazioni artigianali. In questi anni abbiamo capito dove potevamo arrivare, valutando passo dopo passo la risposta della clientela. E ora siamo pronte a questo nuovo salto".

Il loro laboratorio, come fa già ora, continuerà a seguire tutta la filiera nella vendita dell'abito, offrendo anche un servizio di consulenza stilistica. "Realizziamo sia abiti da sposa che per damigelle, partendo anche da foto e segnalazioni che ci fanno direttamente le clienti - spiega Melissa - oltre a proporre creazioni realizzate direttamente da nostri disegni. In entrambi i casi abbiamo la responsabilità di tutto il processo, dalla scelta del tessuto alla cucitura fino al confezionamento. In particolare per le spose - aggiunge - c'è la possibilità anche di scegliere il tipo di pizzo da abbinare all'abito, tra i tanti che abbiamo a disposizione".

Melissa definisce il suo laboratorio una 'sartoria artigianale 2.0', che ora è pronta a un ulteriore passo in avanti. "Siamo felici della risposta e della soddisfazione delle nostre clienti e cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta. Da quest'anno, infatti, abbiamo a disposizione scarpe realizzate in via esclusiva per il nostro negozio da artigiani, che stanno avendo successo". Lo stesso che Melissa, Elisabetta e Dance si augurano di avere con la nuova apertura.