Così bravi da convincere anche Malgioglio: due ravennati al "Tali e quali show" fanno rivivere i Rockets

Hanno fatto fare un bel balzo indietro negli anni '70 e '80 agli spettatori a casa e in studio sulle note e nei panni assai fedeli agli originali dei Rockets, guadagnandosi addirittura un complimento di un giudice intransigente come Cristiano Malgioglio (li ha definiti "piacevoli"). Riproponendo "On the road again", brano simbolo del gruppo francese, i musicisti della Universal Band sono stati protagonisti sabato della prima serata di Rai 1, nella puntata di "Tali e quali ", il programma condotto con successo da Carlo Conti.

Un gruppo misto, nel quel spicca anche il talento dei romagnoli Enrico Carosio, batterista di Ravenna e Davide Cicognani, di Faenza. Quest'ultimo interpreta il frontman dei Rockets, Christian Le Bartz, al quale somiglia anche fisicamente. Gli altri componenti sono Mauro Berton bassista della provincia di Monza Brianza, Andrea Majocchi, tastierista e Alberto Deponti, chitarrista, entrambi della provincia di Milano. Una band, spiega Carosio, attiva da più di vent'anni che ripropone nei suoi concerti i brani tratti dagli album pubblicati dai Rockets nel cosiddetto “periodo argentato”, tra la fine degli anni '70 e l’inizio degli anni '80. Oltre al sound, i cinque artisti rievocano gli spettacoli dell'epoca sia con costumi che con l'utilizzo di laser, fumi e giochi pirotecnici.

Prima di arrivare sul palco del "Tali e Quali" Enrico e Davide, con i loro amici lombardi, si sono esibiti spesso nel ravennate: hanno partecipato alla Notte d’Oro di Ravenna del 2011, sono stati al Teatro Socjale di Piangipane nel 2012 e hanno avuto occasione di suonare per i "Mercoledì sotto le stelle" di Lugo nel 2014. La formazione attuale che vede questa "fusion" lombardo-romagnola è arrivata dopo alcuni anni dall'inizio dell'attività della Universal. "La band - racconta ancora Carosio - è nata in era pre-social grazie a un forum sul web dedicato ai Rockets. Il primo concerto, a Marzabotto, doveva essere un unicum. Ma vista l'emozione e il successo generato tra i fans, la band ha proseguito il suo percorso".

I componenti sono a mano a mano cambiati, l'unico rimasto del primo nucleo è il tastierista Majocchi. "Io avevo iniziato a seguirli su Facebook - riprende il ravennate Carosio - e quando nel 2010 hanno pubblicizzato la ricerca di un batterista mi sono subito candidato. Dopo aver superato le prove sono stato inserito nella band". Stessa cosa aveva fatto il faentino Davide Cicognani, qualche anno prima, scelto dopo aver portato una videocassetta con le sue prestazioni vocali e la sua mimica, molto simile a Christian Le Bartz.

Per essere al "Tali e Quali Show", (quattro puntate straordinarie del "Tale e Quale Show" con artisti non professionisti) vivendo in posti diversi, hanno dovuto far conciliare ferie, permessi di lavoro e impegni personali. "La partecipazione alla trasmissione è nata su sollecitazione della produzione Endemol - racconta ancora Carosio - che ci ha contattati in quanto ha ritenuto interessante la nostra immagine. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di partecipare. E ne è valsa la pena. È stata una bella esperienza anche per l'alta professionalità di tutto il personale incontrato. Da Carlo Conti a Gabriele Cirilli, dai coach (i nostri sono stati Maria Grazia Fontana e Manuela Aureli) ai tecnici audio-video, oltre che alle truccatrici, costumiste e al nostro 'angelo custode' Cinzia che ci ha seguiti in ogni momento delle 4 giornate che abbiamo passato negli studi Rai di Roma. Adesso speriamo che questa partecipazione ci possa fornire visibilità e ci faccia conoscere a quella fascia di pubblico che, per questioni anagrafiche, non ha mai sentito parlare dei Rockets".