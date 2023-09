Auto a pedali: un team di Faenza vince il Campionato Europeo Juniores in Francia

Grazie al terzo posto ottenuto nella gara di velocità di Valentigny il team 'Star Trek' dell'ITIP Bucci di Faenza si è laureato campione europeo juniores di auto a pedali. Alla kermesse, in programma in Francia dal 21 al 24 settembre, hanno preso parte 30 equipaggi, sei dei quali faentini. La gara si è svolta nell'ambito del quarto Meeting transnazionale del progetto europeo EU Ride “Espandere la popolarità delle auto a pedali tra i giovani attraverso il networking internazionale”, coordinato dal Comune di Faenza.

Tra i punti in programma, una riunione tra i partner per confrontarsi sullo stato di realizzazione del progetto, pianificare le attività e i compiti per i prossimi mesi. In totale hanno preso parte alle gare una trentina gli studenti delle scuole superiori dell’Unione della Romagna Faentina. Oltre all'ITIP Bucci erano presenti alunni degli istituti ITG Oriani e Liceo Torricelli Ballardini, le quali, malgrado avessero vetture e costumi rimasti coinvolti nelle alluvioni, dopo aver fatto una gara contro il tempo, sono riusciti a non mancare all’appuntamento.

Il progetto EU Ride, cofinanziato dal Programma Erasmus+, ha una durata di due anni e coinvolge Italia, Repubblica Ceca, Francia, Turchia, Croazia, Slovenia e Portogallo. Vuole promuovere la cultura delle vetture a pedali e la loro diffusione quale attività sportiva nell'Unione Europea per valorizzare alcuni aspetti cardine derivati dalla disciplina come la dimensione open air, il lavoro di squadra, la collaborazione tra ragazzi, la creatività e la complementarità delle competenze.

“Come Amministrazione - spiega l’assessore alla Scuola e allo Sport, Martina Laghi - poter partecipare, assieme ai rappresentanti degli altri Paesi europei, a questo momento di condivisione di questa bellissima iniziativa che in Italia, in particolar modo nella nostra città già da tanti anni viene portata avanti è stata una grande gioia. Lo stesso, poter fare il tifo ai nostri ragazzi che con tanto entusiasmo e grinta hanno partecipato a questo gioco, dimostrando grande spirito di squadra, con ragazzi dai 14 ai 19 anni, ha mostrato all’estero una bellissima immagine di Faenza e, come assessore alla Scuola e allo Sport, è stato davvero importante poter condividere con loro questo momento di festa”.