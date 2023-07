Le Stelle Michelin trionfano al "Torneo con le Padelle": premiata anche la squadra di Star Trek

Trentadue squadre (record assoluto per la manifestazione), quasi centocinquanta giocatori e tanta partecipazione di pubblico. A Faenza mercoledì sera è andato in scena il tradizionale Torneo con le Padelle organizzato dal Tennis Club cittadino. Ad aggiudicarsi la manifestazione la squadra delle Stelle Michelin, mentre la compagine con il costume migliore, usato come divisa da gara, è stata l'Ospizio Ultima Frontiera, vestita come i personaggi di Star Trek, con tanto di astronave Enterprise.

Le Stelle Michelin hanno battuto in finale nel tabellone principale la Tecnoacustica Spinetta, mentre nel tabellone B la squadra Tif & Co ha battuto i Cartoons. Fra le donne il successo è andato alle Sfangate; fra i giovanissimi vittoria per i Padellastolker. In totale le squadre si sono sfidate per quattro ore a colpi di padella, dalla fase a gironi fino ad arrivare ai playoff e alle finali.

Come da tradizione, le squadre hanno giocato indossando costumi originali e divertenti.