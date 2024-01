Al concorso cinematografico "Visioni Fantastiche" i giudici sono gli alunni delle scuole

Saranno gli allievi delle scuole della provincia di Ravenna, dalla primaria fino alle superiori, a decretare i vincitori del concorso internazionale "Visioni Fantastiche", festival di cinema di finzione e animazione, ideato e realizzato da Start Cinema, che quest’anno giunge alla quarta edizione. Sono circa 4mila i bambini e ragazzi che, attraverso i propri istituti, hanno dato una preadesione, ma gli insegnanti hanno tempo fino a sabato 17 febbraio per iscrivere la propria classe o le proprie classi al festival, inviando la domanda all’indirizzo segreteria@startcinema.it.

Le proiezioni si terranno poi dal 13 al 23 marzo, al cinema Jolly (via Renato Serra 33), e saranno gratuite grazie al contributo del Comune di Ravenna e al fatto che Visioni Fantastiche rientri nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il concorso internazionale prevede sia lungometraggi sia cortometraggi ed è organizzato in sezioni in base all’età dei giovani giudici, in modo che possano approcciarsi al meglio ai vari aspetti del linguaggio cinematografico.

Tutte le attività sono realizzate in collaborazione con esperti del settore della formazione audiovisiva, nel segno dell’attenzione che Start Cinema dedica da sempre al pubblico più giovane, che al "Ravenna Nightmare Film Fest" trova una sezione dedicata.

I giovani giurati, dopo la proiezione, discuteranno tra loro e con gli esperti per poi valutare ogni film, rivestendo così un ruolo divertente e di grande responsabilità. Il calendario degli appuntamenti è diviso in base all’età delle giurie: 13 e 14 marzo per il primo biennio della primaria; 15 e 16 marzo per il secondo triennio della primaria; 18 e 19 marzo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; 22 marzo per il biennio delle superiori; 23 marzo per gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori.

I primi tre classificati vinceranno un premio rispettivamente di 500, 300 e 200 euro. Ci sarà una sezione speciale, fuori concorso, anche per i piccolissimi delle scuole dell’infanzia, a cui verranno proposti, il 20 e 21 marzo, soprattutto cortometraggi.