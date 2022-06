Vuoi arredare casa tua col parquet: ecco cosa devi sapere

L?acquisto di una nuova casa è sempre un evento importante nella vita di una persona.

Ci sono molti elementi da tenere in considerazione: la posizione, il numero di stanze e la loro dimensione.

Finalmente avete trovato l?appartamento che fa al caso vostro, ora rimane l?ultima cosa da fare: arredarlo.

Le possibilità sono infinite, ma se state cercando una soluzione pratica, confortevole e sostenibile allora la risposta è una sola: il Parquet.

Guida pratica all?arredamento: i vantaggi del parquet

Le pavimentazioni in legno hanno sempre dato quel qualcosa in più alle nostre stanze, un?armoniosa unione tra comfort e calore che dona all'abitazione quel tocco più glamour e rustico.

Ma il parquet non è solo bello da vedere, il legno, unito alle più moderne tecnologie ha una serie di vantaggi che non possono essere ignorati.

Scopriamo quali.

La resistenza nel tempo: Un pavimento in parquet, grazie ad una materia prima di qualità e alle moderne tecniche di posa ci dona una scelta a lungo termine in grado di resistere agli anni.

Alcune tipologie di legno sono infatti i materiali più resistenti presenti in natura, ciò garantisce una durata nel tempo spesso superiore al cemento o alle mattonelle.

Estrema personalizzazione: in natura esistono numerose tipologie di legno utilizzabili come parquet, ciò contribuisce a fornirci un ventaglio di scelta molto ampio.

Colore, trame, nodi, l?unico limite di scelta è dato dalla nostra fantasia e dal nostro gusto.

Tecnologia di posa: una delle più grandi convinzioni è che il parquet non sia adatto a luoghi umidi come cucina e bagno e tutto ciò era vero fino a qualche anno fa.

Oggi esistono una serie di trattamenti e di prodotti che aumentano la resistenza del parquet e che gli consentono non solo di essere utilizzato nelle stanze con un tasso di umidità molto alto, ma che lo rendono compatibile con il riscaldamento a pavimento.

La sostenibilità: contrariamente a ciò che si pensa, il legno è un materiale molto sostenibile, scegliendo prodotti certificati si ha la certezza di arredare le proprie stanze con legnami provenienti da foreste sostenibili e certificate.

Le moderne tecniche di posa inoltre non richiedono più l?utilizzo di prodotti tossici o nocivi per l?ambiente facendo risultare il parquet il materiale perfetto per tutti coloro che sono attenti al tema della bioedilizia.

Isolamento termico e acustico: le eccellenti proprietà fonoassorbenti e termoregolatrici del legno conferiscono al parquet la capacità di isolare il rumore e di mantenere costante la temperatura della casa, quindi fresca d?estate e calda d?inverno, consentendo un ingente risparmio in termini di consumo energetico.

Parquet certificati: perché sceglierli

Come abbiamo visto il legno è uno dei più preziosi alleati nell?arredamento delle nostre abitazioni o dei nostri uffici.

Elemento da non sottovalutare è però l?importanza di scegliere materiali certificati e aziende qualificate; solo loro infatti possono garantirvi prodotti sicuri e duraturi nel tempo.

Aziende come Original Parquet, che grazie a un?esperienza quasi trentennale è ormai diventata un punto di riferimento per le pavimentazioni in legno.

Tutti i prodotti di Original Parquet provengono da foreste certificate e controllate e vengono trattati con i più tecnologici sistemi di lavorazione e di posa.

L?esempio migliore dell?altissima artigianalità e professionalità dell?azienda è rappresentata dalla collezione Premium Business.

Una scelta che racchiude al suo interno i migliori legni di rovere, disponibili in varie lavorazioni e con finiture personalizzabili ideali per tutte le scelte di design.

Il fiore all?occhiello dell?azienda sono l?artigianalità e la tecnologia, Original Parquet infatti possiede le certificazioni più alte in materia di tutela e rispetto ambientale, il trattamento e la posa dei prodotti Original Parquet non rilascia materiali nocivi né per le persone, né per l?ambiente.

La collezione Premium Business è la scelta migliore se volete arredare in maniera elegante la vostra casa, permettendovi di camminare a piedi nudi su prodotti che rispettano l?ambiente e che donano un gusto inimitabile alla vostra dimora.

Sul sito di Original Parquet potete consultare l?intero catalogo e apprezzare la tecnologia e l?artigianalità di un?azienda leader del settore.