Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini ai blocchi di partenza della stagione indoor

Dopo la brillante chiusura della stagione outdoor che ha visto gli Arcieri Bizantini protagonisti sui principali campi di gara regionali e nazionali, a dispetto di temperature decisamente favorevoli al tiro all’aperto, è ora di tornare a gareggiare al chiuso sulle corte distanze. Al via quindi la stagione indoor con i 18 metri dell’interregionale “Città di Castenaso” il 22, 23, 24 ottobre scorsi, dove la compagine giallorossa raccoglie i primi risultati. Reduce dal recente successo alla Coppa Italia Arco Nudo, la squadra master continua la sua corsa surclassando tutti gli avversari in questa prima gara di autunno. Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Massimo Venturi salgono sul gradino più alto del podio vincendo la medaglia d’oro nella divisione arco nudo categoria master maschile con 1513 punti ritoccando il record di compagnia di 14 punti (1499 il miglior punteggio della squadra fino ad ora).

Ottime prestazioni anche a livello individuale con Tozzola e Pizzi ai vertici della classifica fino alla fine, surclassati solo da Davide Bertoncelli (Arcieri Re Bertoldo) che conquista la prima posizione lasciando rispettivamente a Marcello Tozzola e Simone Pizzi, la medaglia d’argento con 510 punti e la medaglia di bronzo con 502 punti. Ottima prestazione individuale anche per Massimo Venturi, che, in una gara giocata sul filo di lana, non riesce ad agguantare il compagno di squadra Pizzi, piazzandosi immediatamente alle sue spalle a 1 solo punto di differenza con il punteggio di 501. Una preziosa medaglia di legno per Venturi che gli vale il suo record personale sulla distanza 18 mt ritoccato di ben 30 punti. Gradino più alto del podio anche per Angela Padovani, classe master femminile arco nudo, che vince comodamente la medaglia d’oro con il punteggio di 485. Ed è ancora podio per Tozzola che ha gareggiato anche con l’arco olimpico, dando, come suo solito, filo da torcere agli avversari, vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 561. Per l’arco olimpico master maschile, piazzamento per Simone Pizzi, anche lui in gara nella doppia divisione, che ottiene il 12° posto con il punteggio di 518. Risultati anche per Concettina Palmiero al “XXIX Torneo Nazionale Indoor Rep San Marino” il 15 e 16 ottobre, unica bizantina in trasferta. Palmiero si aggiudica la medaglia d’argento nella divisione olimpico senior femminile con il punteggio di 442 e la medaglia di bronzo nella divisione arco nudo senior femminile con il punteggio di 323.