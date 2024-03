Atletica 85 fa bene ai campionati regionali: e celebra i successi alla festa sociale

Una gara ha riempito il finesettimana degli atleti di Atletica 85 Faenza BCC, più precisamente per la categoria ragazzi. I giovani hanno gareggiato ai campionati regionali indoor a Parma. Erano ben 34 gli atleti in gara e per molti di loro era la prima gara indoor della loro vita atletica e tantissimi si sono migliorati nei loro primati personali.

Tra i risultati migliori Daisy Agnese Iduozee che nelle batterie dei 60m con il terzo tempo si qualifica per la miglior finale, dove si migliora fino a 8"59 e si classifica seconda, su 196 partecipanti, davvero buono! Bene nella stessa gara anche Anna Paganelli che si qualifica per la finale 2 dove giunge terza con 8"76, anche per lei primato personale. Sempre Daisy Agnese Iduozee si classifica quinta nel salto in lungo con la misura di 4,17m. Stessa posizione finale anche per Ester Bandini nel getto del peso con 8,71m.

Sabato presso la palestra, che costeggia la pista di atletica alla Graziola, si è tenuta la festa sociale per premiare gli atleti che si sono contraddistinti maggiormente nel 2023, ma anche per fare gruppo e per presentare a tutti il nuovo pulmino bianco acquistato anche grazie alla raccolta fondi tramite la piattaforma Ginger di qualche mese fa, dove grazie a tante persone (circa 180), che hanno voluto donare somme di denaro grandi o piccole, Atletica 85 è riuscita ad acquistare questo mezzo di trasporto fondamentale per portare gli atleti alle gare. Alla festa, sono stati chiamati sul palco i maggiori donatori, tra cui: Gruppo Bucci Industries, Farmacia delle Cicogne, Zeus Car e Banca BCC.