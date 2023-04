Tante gare, tanti podi ed un record sociale per l'Atletica 85 Faenza

Giornate intense per l'Atletica 85 Faenza, impegnata lo scorso fine settimana a Imola, dove si sono disputate le gare provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti, a San Marino nel settore Assoluto, a Lugo nelle gare provinciali categoria Esordienti, e nelle gare su strada che si sono disputate a San Secondo Parmense, San Benedetto del Tronto, Alfonsine e Brescia.

Tanti podi a Imola

A Imola i manfredi hanno ottenuto grandi risultati. Nel salto in lungo le ragazze hanno monopolizzato il podio, con Maia Minardi, prima con il personale di 3,84 metri, poi Elettra Bassi, seconda con il personale di 3,79 metri, mentre sul gradino più basso è salita Anna Paganelli, anche lei con il primato personale di 3,77 metri.

Ancora una vittoria per Riccardo Camporesi nella 2 chilometri di marcia categoria Ragazzi con il primato personale di 11'28"2. Un'altra vittoria è arrivata nel getto del peso con il cadetto Luca Cattani in vesti insolite, essendo un mezzofondista, col personale di 9,22 metri, mentre secondo gradino del podio è salito Iacopo Callini con 8,22 metri. Un risultato che Callini ha replicato nel lancio del disco, con la misura di 20,19 metri.

Nei 300 metri cadetti secondo posto per Riccardo Dotti in 40"1. Tra i ragazzi secondo Erik Argnani nel getto del peso con 8,48 metri. Terzo posto per la cadetta Sarah Bagnaresi nei 300 metri col personale di 47"9. Nel salto in alto cadette seconda Matilde Berdondini con il personale di 1,40 metri e terza Elena Guerra con 1,35 metri. Nei 60hs ragazze secondo e terzo posto per Minardi in 10"1 e Nahili Iris Savorani in 10"2.

Gli impegni a San Marino e Lugo

A San Marino sabato, nelle gare per il settore assoluto, esordio stagionale outdoor perfetto per Irene Grossi che nel salto triplo ha stampato il suo primato personale, nonché record sociale assoluto, con la misura di 10,89 metri, migliorandosi di 45 centimetri. Questa risultato l'ha portata al quarto posto, ma prima allieva in gara. Nella mattinata di domenica a Lugo si sono svolte le gare provinciali per la categoria esordienti. Tanti buoni risultati dai 36 atleti dell'Altetica 85 in gara. Buon terzo posto per Giacomo Naldoni nel tetrathlon che comprendeva le gare dei 50hs più lancio del vortex e 300 metri.

Le gare su strada

A San Benedetto del Tronto Sara Carducci ha vinto la mezza maratona dei Fiori in 1h22'34", gara condizionata dalla pioggia battente e forte vento. Fiorenza Pierli ha vinto a San Secondo Parmense sulla distanza di 11,5 chilometri. Al Gran Premio della Liberazione di Alfonsine Maria Rosaria Valente si è classificata al primo posto e Silvia Laghi seconda nella categoria A, Manoela Baldi terza nella categoria B e Nicoletta Pasello prima nella categoria C. Infine Rita Gabellini, F65, in preparazione del Passatore, ha vinto a Brescia la sua categoria ai Campionati italiani di Duathlon classico, ovvero 10 chilometri di corsa, 40 chilometri bici e 5 chilometri corsa con il tempo di 2h28'18".