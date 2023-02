Atletica, Angelica Antonioli centra due podi ai Campionati Regionali Indoor

Angelica Antonioli, velocista portacolori dell’Atletica Ravenna, torna dai Campionati Regionali Indoor Cadetti di Parma con due medaglie al collo. Dopo aver vinto la propria batteria dei 60 metri piani con il record personale di 8”04, Angelica ha migliorato ulteriormente il proprio personale nella Finale A e con 7”91 ha conquistato il bronzo. Una finale particolarmente veloce che ha visto migliorare il record regionale di categoria.

Nei 200 metri l’Antonioli ha lasciato il passo alla sola atleta reggiana Viola Canovi, ottenendo un ottimo secondo posto con il crono di 27”62. Le due atlete detengono rispettivamente il primo ed il secondo tempo stagionale in regione nei duecento metri piani. Angelica conferma il buon momento, dopo essersi già messa in evidenza nelle ultime due gare indoor, a Modena ma soprattutto a Padova dove ha centrato il record personale sui 200 con 26”95, decimo tempo di categoria in Italia. Tra gli ottimi risultati degli altri atleti giallorossi, nella rassegna regionale, segnaliamo nei 1000 Cadette le belle prove di Noemi Giacomoni, 5ª con 3’23”50 ed Emma Giacomoni 7ª con 3’30”86, mentre sulla stessa distanza Giorgio La Cala ha ottenuto il 19º posto con 3’04”97 tra i Cadetti.

Nei 60 metri primo posto nella propria batteria anche per Lorenza D’Andrea Ricchi con 8”61, a pochi centesimi dal proprio PB, 20ª finale (erano in 130 atlete nella gara dei 60). Nei 60 ostacoli record personale per Maddalena Dini con 10”65, 13ª finale. Nei 60 m piani Cadetti buon 7”92, record personale e 16º posto nella classifica finale per Leonardo Prati. Nel lungo Cadette bel 15º posto per Emma Cialdini con 4,34. Nei Campionati Invernali Lanci, tenuti sempre a Parma, 8º posto per l’allieva Giulia Alberani con 22,96 metri e 16º posto per Paolo Alberani (cadetto) con 14,44 metri.