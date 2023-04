Per l'Atletica Lugo un weekend da incorniciare: Rossini strappa il pass per i campionati nazionali

E’ stato un fine settimana da incorniciare quello dell’Atletica Lugo. Nel weekend appena trascorso si sono svolti alla 'Graziola' di Faenza i campionati provinciali Ravenna-Forli Cesena valevoli per la categoria cadetti. A trionfare nella categoria maschile dei 300 metri a ostacoli è stato Leonardo Rossini, più veloce dei pari età al traguardo con un tempo di 40,9 secondi. Il titolo provinciale comporterà quindi la partecipazione dell’atleta ai prossimi campionati italiani cadetti. Vittoria al femminile invece nel lancio del peso, grazie alla prestazione di Adele Graziani (10.18), l’atleta inoltre aveva ottenuto anche un quinto posto nel lancio del giavellotto con 22,22m. Podio anche per Andrea Marri, secondo nel salto nel salto triplo (11,58 metri). Appena sotto il podio, in quarta posizione ha concluso la propria gara Agata Vecchi nei 300hs con il tempo di 51.3, così come Riccardo Salicetti nei 1200 siepi con 3 minuti, e 56,6 secondi. Buoni piazzamenti anche per Baruzzi e Graziani, sesto e settimo nei 2000m cadetti, Ravaioli ottava negli 80 m cadette, Astara settima nel salto in lungo cadette.