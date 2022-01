Atletica, vittorie e medaglie per i lughesi: Ghinassi trionfa nel campionato di cross

Nel weekend del 15 1 16 gennaio gli atleti dell'Atletica Lugo sono stati impegnati al Palaindoor di Ancona, con diversi buoni risultati che confermano il lavoro svolto finora. Bene Valentina Bonetti, che conclude con 7’’83 in batteria (primato personale di quattro centesimi) e 7’’87 in finale, e Valentina Bianchi, rispettivamente a 7’’84 e 7’’81. Chiara Baldi debutta sulla distanza in 8’’42 davanti ad Alice Santi 8’’46. Nel salto con l’asta femminile quarto posto per Eleonora Rossi con 3,20 metri e 11° per Elena Guerra (2,60 metri). Nel lungo terzo posto e primato personale portato a 5,67 metri per Stefania Di Cuonzo, mentre Matilde Martinelli è 11^ con 4,62; nella gara riservata alle Allieve Alessandra Sabattini è quinta con 5,09.

A Cesena si è svolta invece la 1^ prova del campionato di Società di Cross. Vittoria per Riccardo Ghinassi nella prova riservata alla categoria Junior: l’atleta lughese si mostra ancora tra i migliori interpreti della specialità lasciando il secondo classificato a quaranta secondi. Nadiya Chubak vince la prova sui 3 km riservata alla categoria SF45 con una decina di secondi sulla seconda. Nella gara di 3km riservata alle Allieve Lovepreet Rai ottiene un ottimo terzo posto vista la preparazione incentrata anche per lei sulle gare indoor. Grazie al 16° posto di Serenza Plazzi, al 23° di Alice Visani e al 24° di Giulia Conti la squadra si piazza al terzo posto nella classifica della prima giornata. L’ultimo podio viene ottenuto da Sara Morini, che raccoglie la soddisfazione della medaglia di bronzo nella prova Juniores femminile. Nelle prove per le categorie giovanili, da segnalare Giorgia Paderni (3° tra la Ragazze), Nicolò Pironi (9° tra i Ragazzi), Luca Arcolaci (19° tra i Cadetti), Alice Schiavone (22° tra le Ragazze) e Nicolò Cicchetti (28° tra i Ragazzi).