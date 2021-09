Beach tennis, a Marina Romea un torneo di beneficenza per “Il parco di Alex”

Il ricavato del torneo di racchettoni sarà devoluto in favore della struttura sportiva in memoria del centauro Alexander Sapienza

Sabato a partire dalle 9.30, il Romea Beach di Marina Romea ospita un torneo di beach tennis maschile, femminile e misto. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per “Il parco di Alex”, la struttura wellness outdoor che sta per nascere al parco Teodorico, per ricordare la memoria del centauro Alexander Sapienza (scomparso due anni fa sul passo del Muraglione). Nel pomeriggio, dj set a cura di Radio International. Per iscrizioni e prenotazioni, telefonare ad Alessandro, 335 2677765.