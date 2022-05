Beach volley, al Fantini il torneo internazionale maschile e femminile

È ufficialmente iniziata la settimana dedicata al beach volley al Fantini Club. Tra le tappe in programma quest'anno del Beach Pro Tour 2022, il più importante al mondo per la disciplina, il Fantini Club di Cervia che, dopo il torneo dello scorso settembre, che ha visto vincere nel tabellone femminile la coppia composta da Chiara They e Sara Breidenbach e nel tabellone maschile Jakob Windisch e Samuele Cottafava, ospiterà da giovedì 26 a domenca 29 maggio, un nuovo appuntamento di beach volley internazionale.

Ci sarà la possibilità di seguire i match conclusivi in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld.tv, sul sito Fantini Club alla pagina Fantini Club LIVE e su piattaforma OA Sport che sarà media partner dell’evento.

Quattro giorni di gare a coppie con la partecipazione dei migliori atleti presenti sulla scena internazionale, 128 atleti coinvolti, provenienti da oltre 30 nazioni diverse, che andranno a comporre un tabellone maschile ed uno femminile che si svilupperà con il seguente programma:

- Giovedì 26 Maggio: Torneo di qualificazione dalle 8.30 alle 19.30

- Venerdì 27 Maggio: Tabellone ad eliminazione dalle 8.30 alle 19.00

- Sabato 28 Maggio: Ottavi e Quarti di finale dalle 8.30 alle 20.00

- Domenica 29 Maggio: Semi-finali dalle 9.00 alle 13.00

Finali 1°-2° e 3°-4° posto dalle 14.30 A seguire premiazioni.

Un lungo weekend all'insegna del volley, che non poteva non svolgersi al Fantini Club, che oltre ad essere il luogo dove è nato il beach volley nel lontano 1984, è anche la spiaggia più attiva d'Italia, con 12 campi da gioco beach, una palestra attrezzata Technogym e tanti altri sport e corsi tra cui scegliere.

L’ingresso sarà libero per tutti i giorni di gara.