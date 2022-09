Boxe, a Porto Fuori si disputa il memorial "Vincenzo Piretto"

Domenica 18 settembre, a partire dalle ore 18, torna in scena la boxe a Porto Fuori. Le società Ravenna Boxe e Porto Fuori Boxe Team Musella organizzano infatti il 2° memorial Vincenzo Piretto, una serata di sport in programma alla polisportiva in via Combattenti Alleati 22. L’evento prevede una serata con dieci incontri coordinati dall'ex campione europeo Alberto Servidei ed il ring sarà allestito all'interno della Sagra de caplèt.

Il match clou della serata vede il professionista Xhelal Tata (Team Musella) opposto ad Ahmed Rajifi (GBC Team promotion) mentre negli altri incontri saranno impegnati i ravennati Francesco Baccheteti (Ravenna Boxe), James Polveri (Gordini Boxe) e Stefano Lo Giudice (Ravenna Boxe), prossimi al professionismo. Interessanti anche i match di contorno che vedranno impegnati i pugili ravennati Danian Tata, Daniele Fiorente, Luigi Malecore, Alberto Fiore, Manuel Garelli, Edoardo Togna, Jacopo Leo e Diego Amodio.