Boxe, il ravennate Francesco Bacchereti sul ring contro il camerunense Valentin

L'atleta di Ravenna Boxe Francesco Bacchereti disputerà il suo secondo match da professionista venerdì 14 luglio a Comacchio. Anche quest’anno a Comacchio avrà luogo il Memorial Vicentini, una serata di pugilato con il ring che sarà allestito accanto al "trepponti" il più singolare e famoso ponte della città di Comacchio. La manifestazione, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 20:30 e prevede otto match dilettantistici tra atleti emiliano romagnoli opposti ad una rappresentativa tedesca, in chiusura di serata il main event vedrà coinvolto il peso medio della Ravenna Boxe, seguito dall'ex campione europeo Alberto Servidei, che affronterà il forte pugile camerunense Namkepea Valentin Ephraim. Bacchereti dichiara: “Vengo da una preparazione atletica iniziata tre mesi fa, in queste settimane insieme a Servidei ho messo a punto le strategie necessarie per fare fuochi d’artificio sul ring, le ho collaudate durante gli sparring e sono pronto al combattimento”.