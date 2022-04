Boxe, l'Edera Boxing Gym Ravenna vince ancora fuori casa

Fine settimana esplosivo per l’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo. I match si sono svolti a Poretta Terme e hanno visto coinvolti due giovani talenti: Bekim Arapi e Gessica Ghini. Ghini ha incrociato i guanti con la più esperta e vincitrice del torneo wbl 2021 Ilaria Tosca della Boxe Piacenza, pareggiando con ottima soddisfazione. Bekim Arapi ha disputato l'incontro con Albertelli Mattia della Boxe Piacenza, un match a senso unico: Bekim ha dimostrato da subito di avere carattere facendo indietreggiare il suo avversario e facendolo contare dall' arbitro per 3 volte. Bekim vince e convince tutti. L’Edera Boxing Gym Ravenna non si ferma e la vedremo partecipe in trasferta anche sabato 30 aprile a Sesto Fiorentino con Nicolae Rodvanschi, Giacomo Gualdi e Luca Gentile accompagnati dal maestro Gesualdo.