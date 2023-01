Calcio a 5, il girone di ritorno della Mernap inizia da Piacenza

Archiviata l’eliminazione in semifinale di Coppa ai calci di rigore riparte da Castell’Arquato, nel piacentino, il campionato della Mernap Faenza. Sabato alle 16 i rossoneri faranno infatti visita al Baraccaluga, sconfitto all’andata 6-3 nel corso della prima giornata del girone d’andata. I faentini attualmente occupano il quarto posto della classifica e hanno l’obiettivo di scalare altre posizioni nella seconda parte di stagione.

“La Final Four di Coppa Italia ci ha dato ancora più stimoli per il campionato – spiega l’allenatore dei manfredi Francesco Ghera -. Ovviamente è rimasto l’amaro in bocca per essere stati eliminati dal Parma, che poi ha vinto il torneo, in semifinale ai calci di rigori, ora però dobbiamo pensare al girone di ritorno a cominciare dalla sfida di sabato. Il Baraccaluga è una squadra ostica con una classifica non reale perché ha giocatori di grande livello. Sicuramente vorrà riscattare la prima parte di stagione e giocando davanti al proprio pubblico sarà ancora più agguerrita. Inoltre la prima gara del girone di ritorno è sempre molto dura quindi dovremo fare del nostro meglio”.

In occasione della gara la Mernap Faenza si presenterà sicuramente con qualche defezione, tra cui il capitano Andrea Caria che purtroppo si fermerà fino alla fine della stagione. “Ci presentiamo alla partita con qualche acciaccato e non al completo, ma con tantissima voglia di dimostrare il nostro valore per restare agganciati al treno delle prime della classe” ha concluso mister Ghera. Tornerà quindi in rosa a disposizione del tecnico Nicola Venturelli laterale classe '94 col vizio del gol il quale aveva vestito la maglia della Mernap anche nella passata stagione.