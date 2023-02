Calcio a 5, la Mernap Faenza a valanga sul Santa Sofia: la partita finisce 7-1

Torna alla vittoria la Mernap Faenza, che tra le mura amiche del Palacattani sconfigge 7-1 il Santa Sofia e supera in classifica il Villafontana. Una gara, quella dei faentini, giocata a due velocità. Nel primo tempo la formazione di mister Francesco Ghera ha provato più volte la conclusione sbloccando il risultato al 10’ con Alessandro Grelle, cecchino dalla distanza, e trovando il raddoppio al 22’ con Lorenzo Gardi il quale, dopo un recupero di Michael Cedrini a centrocampo, ha

percorso in velocità la fascia sinistra per ricevere il pallone e tirare di sinistro ad incrociare, fulminando così l’incolpevole Pierini.

Qualche minuto prima della fine della prima frazione, dopo un time-out chiamato dal tecnico del Santa Sofia, è stato però il pivot forlivese Casetti ad accorciare le distanze, anticipando di testa l’uscita del portiere Pagliai e tramutando un lungo lancio in un gol sul quale le squadre sono andate al riposo.



Nella ripresa il calo della formazione santasofiese e le prestazioni magistrali di Grelle e del nuovo arrivato Achraf Lebbaraa hanno poi cambiato il volto della partita. All’undicesimo minuto proprio il laterale marocchino ha battezzato il proprio esordio liberandosi in dribbling del proprio marcatore e con un preciso passaggio ha servito il bomber della Mernap, che a tu per tu col portiere ha realizzato il gol del 3-1. Nei minuti successivi poi è stato lo stesso Lebbaraa, sugli

sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Rezki a siglare il gol del 4-1. Nel prosieguo l’allenatore del Santa Sofia ha provato il portiere di movimento mandando inoltre in campo tanti giovani, senza però riuscire a contenere la vena realizzativa di Grelle, che in tre minuti ha segnato altri 3 gol chiudendo di fatto la gara.