Calcio a 5, la Mernap sconfigge Rimini e si qualifica per i playoff

Il sogno non finisce, anzi continuerà anche oltre la conclusione della regular season. Lo dice la classifica della Mernap Faenza che grazie alla determinante vittoria per 5-3 conquistata sabato pomeriggio al Seven Indoor di Savignano sul Rubicone contro il Rimini, si è assicurata la partecipazione ai playoff promozione. Un obiettivo non scontato visto che la formazione faentina è solo al primo anno di serie C1, e che la scorsa settimana aveva visto sfumare la vittoria finale in virtù del maggior vantaggio e del miglior trend del Bagnolo, successivamente laureatosi campione regionale.

Vista la concorrenza agguerrita tuttavia, e soprattutto il nutrito gruppo di formazioni che a due giornate dalla fine sono ancora in corsa per i playoff, la certezza di giocarsi la promozione in serie B nel post season costituisce per i manfredi già un’ottima notizia in chiave futura. Sul campo inoltre, la Mernap ha dimostrato di avere buone qualità da poter spendere nelle prossime gare, visto che i riminesi sono scesi in campo con spirito agguerrito e tutt’altro che intenzionati a fungere da comparsa in una passerella di fine stagione. Al via quindi il quintetto mandato in campo da mister Novembrini, e composto da Ciappini, Tonini, Muratori, Timpani e Para, si è reso immediatamente insidioso per la Mernap di mister Ghera, che ha replicato con Pagliai, Argnani, Maski, Cedrini ed El Oirraq.

Proprio sull’asse Cedrini-El Oirraq si è palesata la prima occasione della gara, mancata clamorosamente da Cedrini allo scoccare dei due minuti. Altre occasioni si sono poi susseguite nei successivi giri di orologio, prima per il Rimini con Para, poi nuovamente per la Mernap con El Oirraq. A sbloccare la gara quindi ci ha pensato Para, il quale sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Timpani ha trovato la deviazione vincente per il vantaggio dei locali. Il gol incassato però non ha scoraggiato la formazione faentina che nel giro di ulteriori due minuti è riuscita a riequilibrare il match con Cedrini, magistralmente assistito da Ferrara, smarcato a sua volta da un pregevolissimo colpo di tacco di Grelle. Quindi è arrivato anche il vantaggio dei rossoneri firmato da Lebbaraa, nel frattempo subentrato. Al 15esimo poi un recupero di palla di Cedrini ha consentito ai giocatori della Mernap di ripartire velocemente in contropiede e di culminare l’azione realizzando con un tiro di Grelle indirizzato all’incrocio dei pali il gol del momentaneo 3-1.

Risultato questo con cui le due formazioni sono andate al riposo, non prima però di un paio di interventi provvidenziali del portiere della Mernap Pagliai su altrettante insidiose conclusioni di Tarantini. Nella ripresa il Rimini, in netta crescita, ha accorciato le distanze appena dopo il fischio d’inizio grazie a Oddone, poi al 5’ Para ha maledetto la sorte per aver colpito il palo a portiere battuto, e infine al 10’ i biancorossi hanno trovato il pareggio con Tonini che da un lancio di Ciappini ha realizzato di rapina anticipando i difensori faentini. Un blackout però solo parziale e circoscritto dal quale i giocatori della Mernap sono usciti al 16’ quando Pagliai ha nuovamente salvato il risultato sulla puntata di punizione eseguita da Timpani.

Provvidenziale quindi al 19’ è stato il gol messo a segno da El Oirraq il quale dopo essersi mosso bene tra le linee, con una girata ha fulminato il portiere riminese ed ha tolto le castagne dal fuoco alla Mernap. Un gol che i faentini hanno replicato anche al 20’ stavolta con Grelle, il quale a botta sicura ha concretizzato l’assist di El Oirraq fissando così il risultato sul definitivo 5-3. L’undicesimo sorriso stagionale vale ancora il terzo posto solitario a due giornate dalla fine del campionato, e la sicurezza di disputare i playoff dal prossimo 15 aprile.

Mernap-Rimini 5-3

Rimini.com: Ciappini, Tonini, Muratori, Timpani, Para, Vitali, Gasperoni, Caputi, Fabbri, Gabrielli, Tarantini, Oddone. All. Novembrini

Mernap Faenza: Pagliai, Maski, Cedrini, El Oirraq, Argnani, Ferri, Lebbaraa, Grelle, Ferrara, Albu Constantin, Rezki, Tronconi. All. Ghera

Marcatori: 9’pt Para (R), 10’pt Cedrini (M), 11’pt Lebbaraa (M), 15’pt e 20’st Grelle (M), 1’st Oddone (R), 10’st Tonini (R), 19’st El Oirraq (M).

Ammoniti: Oddone e Gabrielli (R), Maski e Argnani (M).