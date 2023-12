Calcio a 5, serie A2: lo scontro salvezza contro il Buldog Lucrezia sorride al Russi

Lo scontro salvezza contro il Buldog Lucrezia sorride al Russi eppure fino a metà secondo tempo sembrava che il match fosse nelle mani dei padroni di casa. Il primo tempo vede le due squadre in grande attenzione difensiva, poche occasioni, la sblocca Taurisano anticipando di testa una maldestra uscita di Masetti, il Russi prova a trovare il pareggio ma prima Cianciulli si fa ipnotizzare da Corvatta su tiro libero e poi gli ospiti non riescono a sfruttare la superiorità numerica dovuta all'espulsione per doppia ammonizione di Cirillo. Si va al riposo sul'1 a 0 per la Buldog.

Il secondo tempo parte male per i ragazzi di Mr Bottacini, al 3' Sabatinelli salta Beltrami e trafigge Masetti dal limite dell'area. Il Russi cerca di costruire ma fatica ad arrivare al tiro in porta così al nono minuto Bottacini schiera Bolotti come quinto di movimento. In realtà per cercare di ottenere il massimo dai suoi il quinto di movimento sarà alternato tra Bolotti, Beltrami e Babini, mossa vincente perché prima Cianciulli accorcia le distanze con una puntata dal limite, Michelacci sfiora il goal ma l'interno del palo gli dice no, poi proprio Babini con addosso la maglia del portiere segna il 2 a 2.

Bottacini sa che un pareggio sarebbe una mezza sconfitta e continua a giocarsi la carta del quinto di movimento... a 58'' dal termine Beltrami segna il 3 a 2 (un po' come col Grosseto). Ora è Mr Renzoni ad optare per giocare con il portiere di movimento, lo stesso Corvatta sale ad aiutare i suoi ma a 10'' dal termine Capitan Gurioli intercetta il pallone e spedisce il pallone nella porta avversaria rimasta senza estremo difensore. Finisce 4 a 2 per il Russi che nel finale recupera una partita che sembrava finita.

In virtù dei risultati del girone ora la classifica vede la Buldog Lucrezia come fanalino di coda ma in una manciata di punti (sono solo 4 tra l'ultima e la sesta) troviamo 6 squadre. L'ultima giornata del girone vedrà il Russi ospitare la 3Z history Roma al Palavalli, solo un punto distanzia le due squadre.