Calcio a 5, sfida intensa tra Russi e Bologna: un pareggio tra gli applausi al PalaValli

Finisce 1-1, tra gli applausi del PalaValli, il derby tra Russi Calcio a 5 e Bologna. Gli ospiti partono subito forte e dopo 3' alla prima vera occasione passano in vantaggio con Guandeline abile sul secondo palo ad anticipare tutti. Il Russi spinge per privare subito a pareggiare ma Anselmo è insuperabile e quando non c'è lui ci pensa Cavina a salvare la porta, da un disimpegno sbagliato di Zamboni si crea l'occasione per Ansaloni di portare i suoi sul doppio vantaggio ma Masetti è attento e devia in angolo. Nel finale di primo tempo Russi meriterebbe il pari ma prima il palo e poi Anselmo negano il goal a Michelacci e Cianciulli.

Il secondo tempo è più o meno una copia del primo, il Russi ha il pallino del gioco ma il Bologna, sempre attento in fase difensiva, è pronto a colpire in ripartenza. Capitan Gurioli e Babini hanno due occasioni che fanno gridare al goal ma niente da fare. Cianciulli a 5' dalla fine prende la traversa poi Anselmo fa gli straordinari su Zamboni, al 16imo Mr Bottacini opta per Babini quinti di movimento, la mossa paga, dopo 40'' Michelacci firma il pari. Mr Carobbi, in vantaggio per 34 minuti non ci sta e usa la carta del Power play, gli ultimi 2 minuti sono un batti e ribatti di colpi ed emozioni, a 30'' dal termine Bologna vicinissimo al goal, prima Masetti para su Ansaloni e poi il palo salva i padroni di casa. Finisce 1 a 1 tra gli applausi dei presenti.