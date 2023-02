Ha vinto ai campionati italiani di ginnastica ritmica: Bagnacavallo omaggia Virginia Cocchi

La sedicenne bagnacavallese Virginia Cocchi, campionessa nazionale di ginnastica ritmica (specialità palla), ha ricevuto l’omaggio dell’Amministrazione comunale per i suoi meriti sportivi in un incontro che si è tenuto mercoledì in municipio. La giovane atleta, accompagnata dai genitori e dalla sorella Matilde, ha incontrato la sindaca Eleonora Proni e la vicesindaca Ada Sangiorgi che si sono complimentate con lei a nome dell’intera Bagnacavallo. La sindaca ha sottolineato l’importanza per la città, tradizionalmente legata allo sport d’eccellenza, di vedersi rappresentata in questo ambito anche da atlete e atleti che praticano discipline che non sempre sono sotto i riflettori e richiedono molti sacrifici senza in cambio particolare popolarità.

Virginia infatti, che ha iniziato a praticare ginnastica ritmica già all’età di 5 anni per la società Progetto Ritmica Romagna, ha raccontato di allenarsi quotidianamente dalle 4 alle 5 ore, dovendo conciliare questo impegno notevole con lo studio presso il Liceo delle scienze umane di Lugo. L’amore per lo sport la porta però a gestire con entusiasmo anche questo delicato equilibrio ed è sua intenzione continuare nella ginnastica ritmica ponendosi sempre nuovi obiettivi. La sua atleta di riferimento è Sofia Raffaeli.

Per quanto riguarda la carriera di Virginia fino a oggi, nel 2015 ha partecipato alla sua prima gara a livello provinciale e negli anni successivi ha ottenuto importanti risultati nel campionato federale di ginnastica ritmica vincendo diversi titoli nazionali nelle categorie juniores. Nella primavera del 2022 ha partecipato al campionato nazionale di serie C per la Progetto Ritmica Romagna e a novembre dello stesso anno ha ottenuto il suo miglior risultato individuale, vincendo a Catania il campionato nazionale di specialità gold categoria senior alla palla e classificandosi al sesto posto al cerchio. Attualmente è tesserata per l’Albachiara di Lucca, importante società neopromossa in serie A2 e continua ad allenarsi, oltre che in Toscana, con la Progetto Ritmica Romagna.

La sindaca Proni con Virginia Cocchi