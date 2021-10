Ciclismo, gli atleti delle forze dell'ordine protagonisti del 15esimo "Trofeo Sap Sport"

Domenica a Cervia, si è disputata la 24esima Granfondo Via del Sale, nell’ambito della quale il Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Ravenna ha organizzato il 15° Trofeo “Sap – Sport Ravenna”, una speciale classifica riservata a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate partecipanti. Al termine della gara è stato assegnato anche l’11esimo trofeo CESP, Consiglio Europeo Sindacati di Polizia.



L’anno passato, a causa dell’emergenza pandemica, la Granfondo ciclistica è stata annullata, ma quest’anno, nonostante le perduranti difficoltà dovute al Covid-19, si è riusciti comunque ad organizzare l’evento sportivo: anche per la quindicesima edizione del trofeo si è registrata una gradita e numerosa presenza di autorità, confermando l’importanza di questo appuntamento sia come occasione d’incontro tra amici appartenenti a tutte le Forze Armate e di Polizia, sia come volano di solidarietà, anche professionale.



La gara per aggiudicarsi il trofeo SAP prevedeva la possibilità di affrontare un percorso medio di 105 km o un percorso lungo di 152 km. All’appartenente alla Polizia di Stato meglio classificatosi sul percorso lungo è stato attribuito il trofeo CESP. Alla speciale classifica del trofeo SAP si sono iscritti circa 50 tra appartenenti (uomini e donne) alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo dei Vigili del Fuoco, Comandi di Polizia Municipale, Comandi di Polizia Provinciale, Esercito, Capitaneria di Porto, Aeronautica e Marina Militare, provenienti da varie regioni d’Italia.

Questo l’ordine di arrivo: nel percorso medio donne vince Vanessa Gentilotti, Gruppo Sportivo Esercito; seconda Marina Ravaglia, Polizia Locale Imola (BO). Nel percorso medio uomini primo Alessandro Torini, Polizia di Stato, Stradale Riccione (RN), secondo Matteo Arruzzoli, Guardia di Finanza, Casalpusterlengo (LO), terzo Valentino Mauriello, Esercito Italiano. Nel percorso lungo donne vince Monica Schiappacasse, Polizia di Stato, Commissariato Cesena (FC) che, in virtù della classifica, è risultata vincitrice anche del trofeo CESP. Nel percorso lungo uomini vince Domenico Avallone, Gruppo Sportivo Esercito, secondo Simone Morra, Aeronautica Forlì, terzo Giovanni Colluto, Polizia di Stato, Padova.