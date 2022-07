Ciclismo, si corre il 26esimo GP Motor Company: le modifiche alla viabilità

Domenica 17 è in calendario la 26esima edizione della competizione ciclistica in linea su strada Moreno Motor Company e il 6° Torneo Caviro, gare riservate alla categoria Juniores organizzata dalla Polisportiva Zannoni. La manifestazione sportiva prenderà il via nel pomeriggio dal centro polivalente di Errano e si snoderà lungo alcune strade dei comuni di Faenza e Brisighella. Per permettere lo svolgimento in sicurezza della competizione, domenica 17 luglio, è stata adottata una ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione, con divieto di transito per i veicoli e per i pedoni, dalle 14.15 sino alle cessate esigenze, all’interno dei centri abitati dei comuni di Faenza e Brisighella, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara, compresa tra i veicoli che reca rispettivamente l’indicazione ‘INIZIO GARA’ e ‘FINE GARA’, per un periodo non superiore a 15 minuti, sulle strade del percorso della competizione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito dei veicoli che non fanno parte della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli provenienti da strade che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione. È fatto altresì obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada interessata dal percorso.