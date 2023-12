Combattimenti e adrenalina: sul ring del Pala De Andrè la grande notte delle arti marziali

Sabato 13 e domenica 14 gennaio al pala De Andrè di Ravenna si svolgeranno le gare di livello europeo di arti marziali K1 - Muay Thai – MMA. L’evento, che è promosso da Federkombat con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, sarà presentato da Lorenza Matteucci e Mauro Togna, mentre delle interviste si occuperanno Melania Ferroni, Giulia Magrì e Sharon Di Vicino.

“Si tratta di un evento sportivo – afferma l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – che si tradurrà anche in un vero e proprio spettacolo, inserendosi a pieno titolo nel ventaglio di manifestazioni che ospitiamo sempre molto volentieri e che fanno di Ravenna una città dello sport completa e trasversale. Mi preme inoltre sottolineare il potenziale turistico che sempre accompagna eventi del genere dal momento che numerosi appassionati delle discipline di arti marziali raggiungeranno la nostra città”.

Sabato si terrà Adrenalina Fight Night, una giornata dedicata interamente ad incontri di K1 e Muay Thai dalle 15 alle 23. Apertura con esibizione di canto di Chiara Beat, a seguire competizioni dilettantistiche, spettacolo centrale composto da 8 coreografie di hip-hop e danza contemporanea a cura di Contemporary Dance Concept by La Torre Fitness Group, per concludere Galà Pro con incontri professionistici.

Domenica sarà la volta di Adrenalina In The Cage che prevede esclusivamente incontri di MMA e Brazilian Jiu Jitzu dalle 14 alle 21. Spettacoli ed esibizioni di canto e ballo apriranno e chiuderanno le serate. Lo spettacolo iniziale e centrale di ballo sarà a cura del Centro di Danza La Soffitta che verrà preceduto da competizioni dilettantistiche per poi passare ai match Super Fight che chiuderanno la serata.