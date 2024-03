Contatto Marquez-Bagnaia, lo spagnolo: “Da Pecco troppo ottimismo”

Le premesse per una buona domenica c’erano tutte. Ma il weekend del team Gresini si chiude con un doppio zero: Marc Marquez ha chiuso 16esimo dopo esser finito a terra per un contatto con Pecco Bagnaia, mentre Alex Marquez è caduto dopo pochissimi chilometri alla curva 5. “Peccato perché eravamo partiti bene. Ho spinto tanto, la MotoGp di oggi ti obbliga a fare qualcosa in più nei primi giri - le parole di Alex -. Ho dato il massimo e purtroppo sono caduto. Sono rientrato in pista semplicemente perché in caso di pioggia sarebbe cambiato tutto, ma dopo qualche giro ho deciso di ritirarmi. Domenica da dimenticare, ci riproviamo ad Austin”.

A 4 giri dal termine il 93 aveva scavalcato Bagnaia, ma il ritorno dell’italiano nella curva successiva è finito in un contatto che ha mandato al suolo entrambi. “Un incidente di gara che nessuno dei due avrebbe voluto - afferma il 93 -. Andiamo via con zero punti, ma con un fine settimana positivo dove abbiamo trovato continuità e velocità. Gli stewarts hanno deciso che non l’incidente non merita sanzione e accettiamo la decisione. Pecco ha provato a difendere la posizione, ma forse con un pelo di ottimismo. Il risultato rimane quello che nessuno avrebbe voluto”.