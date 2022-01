De Pol, Galassi, Rossi: la spada di Cervia protagonista al Circuito Europeo Cadetti “Under 17”

Partecipano alle gare internazionali d’interesse Nazionale dell’arma della spada autorizzati dalla Federazione Italiana Scherma nella stagione 2021-2022 gli atleti cervesi Amici, De Pol, Galassi, Rossi autorizzando anche nell’ultima gara la brava Giada Russo tutti atleti portacolori del Circolo della Spada Cervia - Mi.Ma.



Matteo Galassi convocato dalla Federazione in coppa del mondo under 20 per ben tre gare consecutive a partire dai primi di dicembre in Lussemburgo, poi a Udine i primi di gennaio 2022 ed ora lo vedremo impegnato in Serbia a Belgrado i primi di febbraio, dopo i risultati eccellenti delle prime due gare dove l’atleta cervese di classe 2005 arriva tra i primi 16, in Lussemburgo 11* e a Udine 14*, una stagione da incorniciare per i grandi traguardi e successi di tutta la squadra cervese ottenuti sia a livello Italiano che Internazionale nelle gare individuali e a squadre di spada dove hanno portato in alto la nostra nazione.

Nella gara “Under 17” di Heidenheim Giulia Amici è arrivata 37^ nell’individuale di spada femminile, argento nella gara individuale di spada maschile per il Super Matteo Rossi tenendo un’ottima condotta di gara, per Matteo Galassi nella gara individuale di spada maschile al 6* posto in più un bellissimo argento a squadre in ITALIA 1 insieme ai compagni nazionali che conquistano il 2* posto, in chiusura per centrare l’obiettivo ha sempre tirato l’atleta Matteo Galassi e al 17* posto per Enrico De Pol nella gara individuale di spada maschile.

A Grenoble argento per Matteo Galassi, 19* posto per Matteo Rossi, 27* per Enrico De Pol, bene per Giulia Amici nella gara di spada femminile;

in Francia in prima squadra ITALIA 1 hanno tirato Matteo Galassi e Matteo Rossi che guidano e portano l’Italia in alto insieme ai compagni di squadra nazionali conquistando l’Oro

Infine a Bratislava alla “Coupe du Danube Under 17” bronzo per Matteo Galassi, 5* posto per Matteo Rossi e 26* per Enrico De Pol, oro per ITALIA 1 nella gara a squadre, tiratore in chiusura assalti sempre Matteo Galassi mentre in ITALIA 2 Enrico De pol ha tirato molto molto bene portando sempre l’Italia in vantaggio, arrivando 3* conquistando il bronzo insieme ai compagni di squadra nazionali; Giulia Amici nella gara individuale perde per il tabellone delle 32 classificandosi 55^.