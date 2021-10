Ginnastica artistica: grandi prove e tante medaglie per le atlete dell’Edera

Domenica si è svolta la gara individuale LA/LB3 di ginnastica artistica organizzata dall’Edera Ravenna. Nella categoria LA allieve 4, Viola Zavalloni si posiziona al quinto posto, mentre tra le J1 Alessia Morgagni conquista il terzo posto e Caterina Ronchetti il sesto. Nella J2 dell’Edera Emily Meci conquista il secondo posto così come Elena Lanconelli nella categoria J3.

Per quanto riguarda invece la categoria LB3: Sofia Perrone (J1) si posiziona al secondo posto e Sofia Tarroni (J2) conquista il terzo gradino del podio. Medaglia d’oro per Valentina Ancarani (J3) e primo e secondo posto per le S2 Sofia Agostini e Paola Vergallo. Tecnici e società sono felici dell’ottima ripresa e della buona prestazione di tutte le ginnaste in gara.