Ginnastica artistica, le atlete dell'Edera nella top ten d'Italia del campionato nazionale

Si è disputata nel weekend a Jesolo la Finale nazionale del campionato allieve Gold 3A di ginnastica artistica, massimo campionato tecnico della Federazione Ginnastica D’italia. La squadra dell'Edera Ravenna composta da Emma Belogi, Elisabetta Benini, Sofia Chianura, Camilla Riva e Nicole Simoni, dopo essersi qualificata di diritto alla fase finale del campionato tra le prime 40 squadre italiane dopo una selezione regionale di oltre 100 squadre, centra la Finalissima a 10, conquistando un ottimo nono posto assoluto.

Questo risultato colloca la società Edera Ravenna per il settore allieve nella top ten d'Italia. Grande orgoglio e soddisfazione per tutta la società e per la Responsabile tecnica Simona Andrini che si dichiara fiduciosa per il futuro di queste giovanissime atlete.