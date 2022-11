Ginnastica artistica, ottime prestazioni per le atlete dell'Edera a Parma

Si è svolta a Parma domenica 20 novembre la prova regionale individuale LB3. Ottime prestazioni per le atlete dell’Edera che salgono più volte sul podio: per le A1, le più piccoline in gara, Hope Diallo conquista l’oro; Ada Dervishaj e Alessia Morgagni sono entrambe prime rispettivamente per le A4 e J2. Oro anche per Emily Meci, J3; argento nelle S1 per Elisa Bartolotti e Paola Vergallo, S2. Per le A3, 4 posto, a pochissimi decimi dal podio, per Milena Venurini. Lo staff è molto soddisfatto dei risultati ottenuti ed è già pronto per continuare il lavoro in vista delle finali nazionali che si terranno a Rimini a dicembre.