Ginnastica ritmica, ottimi risultati per le ravennati al Campionato Interregionale

Domenica si è svolto a Caorle il Campionato Interregionale di Specialità Gold F.G.I. di ginnastica ritmica. Storico il risultato delle ginnaste della A.S.D. Rhythmic Ravenna che staccano ben due pass per il prestigioso Campionato Nazionale dove solo le migliori 35 ginnaste d’Italia ad ogni attrezzo si sfideranno per il titolo. La strepitosa impresa è riuscita alla coppia formata da Greta Ancarani e Alessandra Savorelli e ad Anna Gregi nella categoria Junior 1 attrezzo fune. Un risultato straordinario se si pensa che vengono ammesse solo le prime tre classificate in ogni attrezzo. Due bronzi che valgono un nazionale di prestigio. Appuntamento quindi il 6 e 7 novembre per la finale Nazionale che quest’anno si svolgerà a Foligno.

Orgogliosa e commossa le tecnica Valentina Graffiedi per questo risultato frutto di grandi sacrifici dopo quasi due anni di pandemia. Nella stessa giornata si è svolta a Ravenna il campionato individuale silver LD ZTR dove Beatrice Mengucci ottiene un bel argento nella categoria Senior 2. Per questa ginnasta appuntamento ad inizio dicembre per il campionato Nazionale che si svolgerà a Rimini durante la manifestazione “Ginnastica in Festa, Winter Edition”.