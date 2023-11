Tiro con l'arco, i giovani bizantini conquistano 3 podi individuali e uno di squadra a Riccione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Stagione partita a pieno ritmo per gli Arcieri Bizantini Ravenna che sabato 4 e domenica 5 novembre all' “8° Trofeo Città di Riccione Indoor” si presentano con una squadra di 15 atleti. Debutto indoor per il settore giovanile presente con 8 atleti dalla classe giovanissimi alla junior. I giovani arcieri ravennati rompono così il ghiaccio e, tra alti e bassi, conquistando i primi podi. Medaglia d’oro per Viola Brunelli per la categoria giovanissimi femminile OL con il punteggio di 433 (229+204). Oro anche per Riccardo Venturi, classe junior maschile CO che realizza il punteggio di 569 (284+285). E’ di bronzo invece la medaglia di Margherita Turci, classe ragazzi femminile, che conquista il terzo gradino del podio con il punteggio di 415 (214+201). Buon quarto posto per Nicola Barlotti con il punteggio di 406 (197+209) nei ragazzi maschile OL. Seguono a ruota Felipe Ernesto Castro Ramirez con il 7° posto e Diego dalla Costa con l’8°. 5° posto per Mirko Sebastian Grassi con il punteggio di 521 (267+254) e 10° invece per Nicole Morrongiello con il punteggio di 372 (186+186). Il cambio di categoria di Diego, normalmente nei giovanissimi, permette ai tre giovani arcieri di formare per la prima volta la squadra OL ragazzi maschile: Nicola, Felipe e Diego conquistano la medaglia d’oro con il punteggio di 991. Podi arrivano anche dalle classi senior e master soprattutto nella divisone AN. Con una strepitosa seconda parte di gara, dove realizza 40 punti in più della prima, Michele Baroncini agguanta il terzo posto per l’AN SM con il punteggio di 502 (231+271). Più staccati i master dell’AN che non riescono a conquistare la testa della classifica. Migliore piazzamento per Massimo Venturi, 6° con 504, 7° Marcello Tozzola con 500 e 8° Simone Pizzi sempre con 500 ma con diversi ori in meno. Faticano anche le ragazze dell’AN MF, Angela Padovani e Sabrina Bandini che si devono accontentare rispettivamente del 4° e 5° con i punteggi di 427 e 423. Venturi, Tozzola e Pizzi vanno però a centro a squadre, dove conquistano la medaglia d’argento con il punteggio di 1504. Tozzola si rifà nell’OL individuale MM, dove conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 559 (279+280). Simone Pizzi 13° a 517. L’OL al femminile è rappresentato solo da Concettina Palmiero che si classifica 4° a 452 categoria SF. Prossimo appuntamento per i ravennati è nella gara di casa, il “Trofeo Città di Ravenna”, che si terrà a Ravenna il 18-19 novembre prossimi che li vedrà, oltre che come atleti, anche nella veste di organizzatori.